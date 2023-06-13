Появление семьи Константина Эрнста в Кремле наделало много шума.

Появление семьи Константина Эрнста в Кремле наделало много шума.Вчера известный медиаменеджер впервые вывел в свет двух дочерей. Повод для этого был очень важный – получение государственной награды из рук президента России за фильм "Вызов". Наследницы Эрика и Кира, конечно, привлекли много внимания. Но и поведение молодой жены Константина Эрнста не осталось не замеченным.А все потому, что Софья разрыдалась на публике. Видимо, настолько сильно ее растрогал момент вручения награды мужу, что она не смогла сдержать эмоций. Кому-то эти кадры показались трогательными. Но вместе с тем поведение супруги продюсера спровоцировало разговоры о проблемах в семье.Время о времени появлялись слухи о том, что отношения у пары напряженные. Теперь же на просторах Интернета обсуждают, что произошедшее на церемонии вручения – это якобы сигнал о том, что в семье Константина Эрнста не все в порядке. Например, в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось предположение: если женщина начинает демонстрировать детей и близость с мужем, то это явный признак того, что она охвачена ревностью и переживаниями за отношения.Стоит отметить, что это всего лишь мнения людей, которые не знакомы с происходящим в семье медиаменеджера. Что же там на самом деле, остается только догадываться. К тому же нельзя не обратить внимание на тот факт, что Константин Эрнст с супругой часто появляется вместе и выглядит рядом с ней счастливым.