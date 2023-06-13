Четвероногий друг человека был готов на все, чтобы получить угощение.

Четвероногий друг человека был готов на все, чтобы получить угощение.Для некоторых выражение "у меня лапки" не является оправданием. Этот малыш на видео – один из них. Милый щенок стал героем четырехминутного ролика и продемонстрировал пользователям Сети свой музыкальный талант. Обладатель хвоста и мокрого носа сыграл на пластиковом пианино розового цвета, чтобы получить лакомство от человека за кадром.Занятие музыкой, как и угощения, песику явно пришлось по душе. Герой видеоролика весело махал хвостом на камеру и задорно лаял, выпрашивая новую порцию вкусняшек. Оказалось, пушистого музыканта зовут Тирамису. В описании к ролику уточняется, что его порода – шведский вальхунд. Авторы канала сообщают, что таких, как он, в США не так много. Эта пастушья порода считает там довольно редкой.Аккаунт, на котором была опубликована запись, называется ViralHog. Тирамису стал лишь одним из немногих героев этого канала. Ролик с ним был снят 5 июня в Гейнсвилле, штат Флорида. Возможно, с такими талантами щенок сможет прославиться на весь город, когда немного подрастет. Впрочем, теперь у него и так хватает фанатов на просторах Интернета.