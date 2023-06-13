В конце мая состоялся первый выпуск слушателей программы Школа бизнес-партнера Пятёрочки. Образовательный проект реализует торговая сеть Пятёрочка совместно с Институтом отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС.

В конце мая состоялся первый выпуск слушателей программы "Школа бизнес-партнера "Пятёрочки". Образовательный проект реализует торговая сеть "Пятёрочка" совместно с Институтом отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС.Бесплатное обучение прошли 144 молодых слушателя из 30 городов. Занятия длились два месяца. Студенты посетили 20 онлайн-лекций от ведущих преподавателей РАНХиГС, изучили основы бизнес-планирования и управления проектами, освоили азы инвестирования и лидерства, потренировались в ораторском мастерстве и презентации.Выпускной работой стало решение пятибизнес-кейсов от "Пятёрочки" по одному из направлений: маркетинг, развитие, поддержка бизнеса, управление персоналом, проект "Директор магазина-партнер". Для развития навыков управления командой участники выполняли задания в группах. Слушателям предстояло успешно справиться с кейсом и представить свое решение членам экспертной комиссии.Выпускники получили сертификат "Пятёрочки" о прохождении обучения, который дает преимущество кандидату при трудоустройстве в торговую сеть, и удостоверение о повышении квалификации от президентской академии.Выпускники дали высокую оценку программе. Больше всего они оценили преподавательский состав, команду кураторов и качество учебного материала.Директор департамента развития бренда работодателя и коммуникаций торговой сети "Пятёрочка" Наталья Белоусова рассказала, что при разработке образовательного проекта компания старалась дать слушателям самые актуальные практические знания. По ее словам, предложенные выпускниками решения изучают руководители компании."Возможно, какие-то инициативы получат "зеленый свет" и будут реализованы в торговой сети. На защите участники показали высокий уровень академических знаний, высокую вовлеченность, желание изучать новое и смелость в идеях", – подчеркнула Белоусова.Старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами ФРТ ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар рассказал, что вел блок дисциплин по бизнес-планированию и стратегическому менеджменту. Он отметил вовлеченность слушателей в процесс обучения."Они все время задавали вопросы, присылали свои комментарии после занятий. Это было на удивление активное взаимодействие, и мне, как преподавателю, это очень приятно", – поделился преподаватель.