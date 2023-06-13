Синоптики спрогнозировали пик потепления во Владимирской области.
По прогнозам центра Фобос,...
Синоптики спрогнозировали пик потепления во Владимирской области.
По прогнозам центра Фобос, наступившая неделя во Владимирской области будет солнечной. С каждым днём будет становиться всё теплее. Несмотря на интенсивное солнце, температура воздуха остается ниже климатический нормы из-за северо-восточного ветра. Но уже к середине недели температура вновь станет выше средних многолетних показателей.
Пик потепления придется на вторую половину недели и начало выходных, когда снова станет по-летнему тепло: +25…+27°. Ночи также будут теплыми. Воздух будет остывать в городе лишь до +12…+14°.
По предварительному прогнозу, в ночь с субботы на воскресенье произойдет смена воздушных масс. Снова чуть более прохладный и свежий воздух придет в воскресенье. Температура воздуха ожидается не выше +23°.
Вероятность дождей мала.
Фото pxfuel.com