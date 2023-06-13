Синоптики спрогнозировали пик потепления во Владимирской области. По прогнозам центра Фобос,...

Синоптики спрогнозировали пик потепления во Владимирской области.По прогнозам центра Фобос, наступившая неделя во Владимирской области будет солнечной. С каждым днём будет становиться всё теплее. Несмотря на интенсивное солнце, температура воздуха остается ниже климатический нормы из-за северо-восточного ветра. Но уже к середине недели температура вновь станет выше средних многолетних показателей.Пик потепления придется на вторую половину недели и начало выходных, когда снова станет по-летнему тепло: +25…+27°. Ночи также будут теплыми. Воздух будет остывать в городе лишь до +12…+14°.По предварительному прогнозу, в ночь с субботы на воскресенье произойдет смена воздушных масс. Снова чуть более прохладный и свежий воздух придет в воскресенье. Температура воздуха ожидается не выше +23°.Вероятность дождей мала.Фото pxfuel.com