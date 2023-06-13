Об этом стало известно от депутата ставровского Совета народных депутатов от КПРФ. Андрей Фролов задал соответствующий вопрос на официальной странице СК РФ. Напомним, в конце апреля

Об этом стало известно от депутата ставровского Совета народных депутатов от КПРФ. Андрей Фролов задал соответствующий вопрос на официальной странице СК РФ. Напомним, в конце апреля администрация Собинского района разместила на сайте госзакупок тендер на покупку престижной машины за 5,1 миллионов рублей. При этом, по федеральному закону, чиновники не могут приобретать автомобиль для служебных нужд