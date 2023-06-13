Смотрите Вести в 14.30: cемья из Владимира погибла во время пожара в гостевом доме в...

Смотрите "Вести" в 14.30: cемья из Владимира погибла во время пожара в гостевом доме в Краснодарском крае.Трагедия на курорте- Семья из Владимира погибла во время пожара в гостевом доме в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело.Служба по контракту- За веру, Президента и отечество. Еще одну группу владимирских добровольцев проводили в зону СВО.Музыкальная история- И... Великие - история и музыка. Еще один концерт "Музыкальной экспедиции" отгремел в усадьбе Голицыных.