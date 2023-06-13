Смотрите Вести в 21.05: Жители против завода - кто кого?
Бетонная осада.
Жители микрорайона...
Смотрите "Вести" в 21.05: Жители против завода - кто кого?
Бетонная осада.
Жители микрорайона Мосино областного центра - против строительства бетонного завода. Площадку уже расчищают бульдозеры.
Спасибо врачам.
Праздник тех, кто спасает жизни. Во Владимире в преддверии Дня медработника наградили лучших специалистов.
Музыкальная пауза.
И мелодичное путешествие продолжается. "Музыкальная экспедиция" отгремела с концертом в усадьбе Голицыных.