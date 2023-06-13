Спектакль Владимирского областного театра кукол Нить Ариадны выдвинут на соискание...

Спектакль Владимирского областного театра кукол "Нить Ариадны" выдвинут на соискание премии.Спектакль областного театра кукол "Нить Ариадны" выдвинут на соискание премии имени Железкина в номинации "Лучший кукольный спектакль для взрослых"."Нить Ариадны" - это дверь в поэтический мир поэтов Серебряного века - Марины Цветаевой и Константина Бальмонта, которую символически приоткрывает дочь Цветаевой - Ариадна. Отрывки из их стихов, эпизоды из жизни. Постановка - совместная работа московских режиссеров и владимирского театра кукол. Театральная премия имени Станислава Железкина вручается ежегодно, церемония проходит в Подмосковье и собирает коллективы со всей России. Болеем за наш театр!