Стало известно, какие дома во Владимире остались сегодня без горячей воды до конца июня.
Согласно...
Стало известно, какие дома во Владимире остались сегодня без горячей воды до конца июня.
Согласно графику на весенне-осенний период, который подписал глава города Владимира Дмитрий Наумов.
Отключение горячей воды во Владимире 13-26 июня:
2-й Почаевский проезд, дом №4;
улица1-я Пионерская, дома №№ 20, 22-а, 55, 55-а, 57, 61, 61-а, 63, 65, 67, 68, 68-а, 80, 80-а, 86, 86-а, 88, 88-а, 90-а;
улицы Большая Нижегородская, дом №98;
Крупской, дома №№ 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8;
Каманина, дома №№ 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37;
Лермонтова, дома №№ 26-б, 26-в, 28-б, 28-в, 30-б, 30-в, 30-г;
Мира, дома №№ 36-г, 37, 37-а, 38, 40, 41, 45, 46/12, 47, 49, 55, 57, 59, 61-а, 72;
Михайловская, дома №№ 4, 6, 8, 10-а, 12, 14, 16, 20;
Почаевская, дома №№ 1, 2, 2-а, 2-б, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 30;
Почаевский проезд, дом №4;
улицы Полины Осипенко, дома №№ 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23-а, 27, 28, 30, 31, 31-а, 32, 33-а;
Суздальская, дома №№ 9, 11, 24;
Северная, дома №№ 1, 1-б, 2, 3, 5, 7, 15-а, 18-а, 22, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а, 38/2, 41, 45-а, 47, 49, 53, 53-а;
Труда, дома №№ 19, 21, 22, 23, 27, 27-а, 36, 38;
Усти-на-Лабе, дома №№ 13/19, 15, 23/1, 27, 33;
Фейгина, дома №№ 1, 2/20, 4, 6/25, 8/26, 9, 11/74, 13, 13-а, 23-а, 35-а.
Фото: https://www.pxfuel.com