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<a href="https://33live.ru/novosti/13-06-2023-stalo-izvestno-kakie-doma-vo-vladimire-ostalis-segodnya-bez-goryachej-vody-do-konca-iyunya.html" target="_blank">Стало известно, какие дома во Владимире остались сегодня без горячей воды до конца июня</a> - Стало известно, какие дома во Владимире остались сегодня без горячей воды до конца июня. Согласно...