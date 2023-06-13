Ведущий ютуб-шоу высказался об артистке и ситуации и с ее неосторожной шуткой.

Ведущий ютуб-шоу высказался об артистке и ситуации и с ее неосторожной шуткой.Несколько дней назад Анна Семенович угодила в громкий скандал. Бывшая солистка группы "Блестящие" пошутила в соцсетях, назвав своих стилистов и визажистов "обученными рабами". Самой артистке и некоторым ее преданным фанатам высказывание показалось довольно безобидным. А вот другие юмор знаменитости попросту не поняли.После неосторожной шутки на Семенович буквально обрушился гнев общественности. Многие не стали закрывать глаза на грубое высказывание певицы и поспешили ее осудить. Накануне о ситуации высказался и ведущий ютуб-шоу Anton S Live. Блогер присоединился к всеобщей критике и рассказал, что думает о звезде.По мнению ведущего, Анна Семенович уже растеряла свою популярность. Блогер утверждает, что теперь певица якобы интересна лишь тем, кто страдает от приступов ностальгии. "Какая она звезда? Никакая она не звезда. Она сто лет уже не звезда... Приглашают даму, как обезьянку в цирке, для развлечения", – раскритиковал блондинку ютубер.Блогер считает, что Семенович действительно относится к сотрудникам подобным образом и не уважает их труд. При этом куда больше ведущего удивляют люди, которые поддерживают артистку. По мнению ютубера, звезда не должна была так грубо шутить над людьми, которые на нее работают, потому что те не смогли бы ей ответить."Ребят, это конечно все шутка, конечно да, ха-ха-ха. Это обалденно смешная шутка. Но вы должны понимать, даже самые большие скептики, что в каждой шутке есть своя доля правды", – пояснил блогер.