Неосторожное обращение с оружием привело к страшной трагедии.

Неосторожное обращение с оружием привело к страшной трагедии.Печальная новость пришла из Красноярского края. Там от полученного огнестрельного ранения скончалась трехлетняя девочка.Об этом со ссылкой на региональную пресс-службу прокуратуры сообщает . По данным журналистов, мужчина увлекался охотой и в тот момент разряжал ружье, которые случайно выстрелило. К сожалению, в зоне поражения оказалась его маленькая дочь.Дополнительную информацию сообщил . Девочку сразу же отвезли в больницу, но врачам не удалось спасти ее. Кроме того выяснилось, что оружие в доме семьи хранилось незаконно.Портал пишет, что следственно-оперативная группа выясняет все подробности случившегося, а на отца погибшей уже заведено уголовное дело.