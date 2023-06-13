Три человека погибли во встречном столкновении автомобилей во Владимирской области. Трагедия...

Три человека погибли во встречном столкновении автомобилей во Владимирской области.Трагедия произошла сегодня, 13 июня около 13 часов 50 минут на 25 км автодороги «Гусь-Хрустальный-Уршельский» в Гусь-Хрустальном районе, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь в направлении г. Гусь-Хрустальный при прохождении поворота не справился с управлением. Его автомобиль выехал на встречную полосу дороги и столкнулся сразу с двумя автомобилями. «Опелем» за рулем которого был 31-летний мужчина «Рено» под управлением 54-летнего водителя.В результате ДТП погибли водители «Мицубиси» и «Рено», а также 50-летняя пассажирка «Рено».На месте происшествия работают сотрудники полиции.Информация уточняется.Фото: https://vk.com/overhearauto33