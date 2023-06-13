Ретроспектива жизни советского актера Игоря Старыгина

Ретроспектива жизни советского актера Игоря СтарыгинаЮный Игорь Старыгин вовсе не мечтал о том, чтобы стать актером, он грезил об учебе на юридическом, а театральная студия была лишь хобби. Однако судьба решила все за него: он составил компанию друзьям, которые пошли поступать в ГИТИС, и при этом единственный из всех прошел на курс.И вот на него посыпались предложения. Вначале был фильм "Доживем до понедельника", затем – "Д’Артаньян и три мушкетера", после которых он не просто проснулся знаменитым, но и стал советским секс-символом, которым грезили десятки женщин.Повлиял карьерный успех, разумеется, и на личную жизнь Игоря Старыгина, ведь в ЗАГС он отправился целых пять раз. Первый женой стала одногруппница, второй – жена режиссера Бориса Ардова. После них были еще многочисленные романы, а затем еще два брака: с танцовщицей и продюсером.А затем, увы, случилось болезнь, С которой Старыгин остался буквально один на один: о нем забыли как режиссеры, так и приятели, а четвертая супруга и вовсе выселила его в крошечную квартиру.К счастью, на его пути встретилась пятая возлюбленная Екатерина Табашникова. Жена буквально вдохнула жизнь в актера: его пригласили на съемки в "Возвращении мушкетеров", он набрал курс студентов в театре. Но нервное потрясение, пережитое во время съемок и приведшее к двум инсультам, не оставило Игорю Старыгину ему шанса."Режиссер не выполнил обещания дать ему озвучить себя самому", – рассказала последняя жена Игоря Старыгина, – Он тяжело переживал свою ненужность".