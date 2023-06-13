13 июня – День швейной машинки.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранится вполне солидная коллекция технических устройств, имеющих непосредственное отношение к неофициальному празднику, который отмечается 13 июня. Сегодня – День швейной машинки.«Мотивы» «чудо-помощницы» встречались еще в далеком XIV веке. Тогда голландцы в мастерских по пошиву парусов использовали колесную машину, чтобы сострачивать длинные полотна. Затем чертеж подобной техники появился у Леонардо да Винчи. Были и другие попытки. Наконец, в 1845 году механик Элиас Хоу сконструировал действующую модель, делавшую двойную строчку и 300 стежков в минуту. Но знаменитым стал не он, а американец Исаак Зингер, значительно усовершенствовавший агрегат и внедривший его в производство и активный рынок сбыта.В Россию фирма «Зингер» пришла в 1897 году, открыв здесь филиалы по сборке и продаже швейных машин. Появление в конце XIX в. в Александровском уезде железной дороги послужило развитию ткацкого производства и значительно расширило ассортимент купеческих лавок. В них появились товары, доступные ранее только столичным жителям. Главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода» Елена Жилкина рассказала: «В уездном Александрове открылось даже «зингеровское» отделение. В музее это подтверждается раритетным фото 1920-х годов, на котором запечатлены торговые представители фирмы на фоне местной конторы». Эти агенты были весьма бойки и даже снабжены настоящими рекламными проспектами, призванными облегчить нелегкую задачу «менеджера по продажам». В коллекции музея такой буклет тоже имеется. Это каталог швейных машин начала XX в. на 6 листах. «На обложке – растиражированный логотип – в золотистой рамке красная буква "З", внутри которой изображена девушка в русском народном костюме, сидящая за швейной машинкой. Текст буклета помимо прочего рассказывает историю компании и гарантирует замену либо бесплатную починку поломанного агрегата», - отметила хранитель музея-заповедника «Александровская слобода» Елена Жесткова.Спрос был гигантским! По всей стране работали и фирменные магазины. Кстати, женщины, благодаря «Зингеру», стали весьма предприимчивы и даже содержали пошивочные мастерские, в которых шили на заказ платье аристократки. Профессиональное мастерство и высокое качество исполнения придавало костюму шарм и элегантность.В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранится любопытный документ из семейного архива старинного купеческого рода Зубовых-Лавровских. Это счет Марии Павловны Зубовой «за одну настоящую американскую ручную машину с колпаком от Г. Нейдлингера». Удостоверяющий покупку казенный бланк с торговыми клеймами и типографским текстом на русском и иностранном языках был выдан компанией «Зингер» 13 мая 1881 г. в Москве. По нему же можно было оформить возврат «негодного товара», что случалось крайне редко.В доме рукодельной хозяйки, какого бы сословия она ни была, «крутились» швейные машинки, на которых было сподручно и батист шить, и на суровом полотне строчку проложить. Кстати, многие практичные «старушки» благополучно не только «дожили до наших дней», но продолжают служить очередному поколению хозяек верой и правдой.