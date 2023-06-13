Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 июня, на 25 км автодороги «Гусь-Хрустальный-Уршельский», сообщили в УМВД. Авария случилась около двух часов дня. 54-летний водитель автомобиля

Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 июня, на 25 км автодороги «Гусь-Хрустальный-Уршельский», сообщили в УМВД. Авария случилась около двух часов дня. 54-летний водитель автомобиля “Мицубиси” двигался в сторону Гусь-Хрустального, не справился с поворотом и вылетел на встречку. Там машина врезалась в автомобили “Опель” и “Рено”. В результате аварии погиб водитель “Мицубиси”, 53-летний водитель “Рено” и его