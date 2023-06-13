Авария случилась 12 июня около трех часов дня на 47-ом километре автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики, сообщили в УМВД. Водитель автомобиля Рено Логан двигался в сторону

Авария случилась 12 июня около трех часов дня на 47-ом километре автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики, сообщили в УМВД. Водитель автомобиля Рено Логан двигался в сторону Кольчугино и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с грузовиком, от удара обе машины съехали в кювет. Пассажиров Рено зажало покореженным металлом, к ним на помощь прибыли спасатели и произвели деблокировку