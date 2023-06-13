В Коврове из реки спасатели вытащили утонувший автомобиль. Вечером 10 июня 2023 года в...

В Коврове из реки спасатели вытащили утонувший автомобиль.Вечером 10 июня 2023 года в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение, что в реку Клязьма съехал автомобиль. Информации о пострадавших нет.По прибытию выяснилось, что машину утащило течением реки, вместе с прицепом, когда грузили лодку.По словам спасателей, вытащить машину нужно было сейчас, так как на следующий ее может замыть песком. Рядом оказались сотрудники рыбоохраны и ГИМС. С их помощью начались поисковые работы, чтобы определить где находится машина. Но с поверхности воды ее найти не получилось.Обнаружить ее местоположение получилось с лодки заявителя, у которого был установлен эхолот. Крыша машины находилась от поверхности воды на расстоянии около полутора метров.Совместными усилиями заявителей и спасателей поисково-спасательного отряда, получилось зацепить прицеп и вытащить его из воды руками. Вытаскивали его при помощи лебедки, которая установлена на аварийно-спасательном автомобиле спасателей.После того, как машину извлекли на берег, помощь спасателей больше не требовалась, поэтому дежурная смена направилась в отряд.Фото gorodkovrov.ru