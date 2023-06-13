К счастью, никто не пострадал.

В Коврове спасатели достали из Клязьмы утонувшую легковушку. Об этом в своём блоге «Заметки спасателя» рассказал Михаил Быков.Вечером 10 июня поисково-спасательный отряд получил сообщение, что в реку съехал автомобиль. Машину утащило течением реки во время погрузки лодки. Начинало темнеть. На помощь коллегам пришли сотрудники рыбоохраны и ГИМС.«Обнаружить автомобиль с поверхности воды не получилось. Найти транспортное средство удалось при помощи с лодки заявителя, у которого был установлен эхолот. Крыша авто находилась на расстоянии около полутора метров от поверхности воды», - рассказал спасатель Михаил Быков.Уже ночью им удалось зацепить машину и вытащить её вместе с прицепом из воды. Пострадавших нет.