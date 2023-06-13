10 июня в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение, что в Клязьму съехал автомобиль. Как выяснилось позже, машину унесло течением вместе с прицепом, во время погрузки

10 июня в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение, что в Клязьму съехал автомобиль. Как выяснилось позже, машину унесло течением вместе с прицепом, во время погрузки лодки. Время было уже вечернее, поэтому спасатели приняли решение вытаскивать авто срочно. Случайно рядом оказались сотрудники рыбоохраны и ГИМС, рассказывает блогер-спасатель Михаил Быков. Они попытались помочь определить местоположение машины,