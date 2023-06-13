По предварительным данным, трое мужчин вместе распивали алкоголь в одной из квартир Коврова. Когда пьяный хозяин квартиры заснул, между собутыльниками произошел конфликт. Подозреваемый

По предварительным данным, трое мужчин вместе распивали алкоголь в одной из квартир Коврова. Когда пьяный хозяин квартиры заснул, между собутыльниками произошел конфликт. Подозреваемый схватил молоток и нанес знакомому множество ударов по голове. От этого мужчина скончался на месте. Преступник попытался сбежать, но его задержали неравнодушные граждане. Они передали его полиции. Ранее судимый мужчина свою вину