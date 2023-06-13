Татьяна Навка всегда была очень близка с коллегой по спорту Романом Костомаровым.

Татьяна Навка всегда была очень близка с коллегой по спорту Романом Костомаровым.Татьяну Навку и Романа Костомарова связывает в жизни очень многое. Помимо того, что они друзья и коллеги по фигурному катанию, пара выступала вместе очень долго и считалась одним из самых красивых и успешных тандемов.С 1998 года Татьяна Навка выступала за Россию в паре с Романом Костомаровым. Тогда перспективный красавец-партнер был на два года моложе ее. У фигуристов было идеальное сочетание по росту, поэтому пара достигла успехов.В 1999 году пара распалась. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тогда говорил, что поменял напарницу на Анну Семенович по личным причинам. Под конец работы с Навкой у него было немало конфликтов, так как Татьяна на тот момент встречалась с тренером Жулиным, и он постоянно ее защищал. Однако это не повлияло на их дальнейшую дружбу.В День России Татьяна Навка напомнила поклонникам о своих выступлениях с Романом Костомаровым. На эмоциях ввиду праздника она выложила в социальной сети совместный снимок с коллегой, где запечатлена с ним в обнимку."С твоим днем, наша Великая, Могучая, Многонациональная и Лучшая страна! Процветания, развития и движения только вперед! Горжусь своей страной! С Днем России!" – написала Татьяна Навка в своем аккаунте.Комментарии к публикации Навка решила ограничить по каким-то причинам.