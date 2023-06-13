В Патриаршем саду Владимира рассказали какое растение называют листьями жизни от 100 болезней Это...

В Патриаршем саду Владимира рассказали какое растение называют листьями жизни от 100 болезнейЭто растение называют листьями жизни от 100 болезней. Открываем гинуру вместе с Любовью Клюквиной.Михаил Артамкин, садовод:- Это растение издревле входит в рацион здорового питания в Китае и в Юго-Восточной Азии. В Японии называют "Шпинат долголетия".Но к шпинату - никакого отношения. Семейство - астровые. Из других названий - "Лекарство от ста болезней" и даже "Листья бога". По-русски - гинура распростертая, по-латыни - джинура прокумбенс. Крайне полезный и неприхотливый многолетний лекарственный кустарник с потрясающей силой роста. В китайской народной медицине применяется для укрепления стенок сосудов. Антиоксидант, противоопухолевое, восстанавливает метаболизм.Находка для людей с повышенным холестерином и диабетиков. Исследование на мышах показало снижение уровня сахара в крови. А водный экстракт гинуры действовал как гепатопротектор - "детоксикатор" печени.Михаил Артамкин, садовод:- На людях проводились в институте острова Окинава. И показали: снижение риска заболевания ишемической болезнью сердца и снижение артериального давления.Около 15 лет назад целые плантации съедобной гинуры засадили на Кипре.Растение вошло в рацион европейский кухни и постепенно "переползло" в Россию. Сейчас это не только вечнозеленая грядка на подоконнике (свежая зелень в салат, к мясу и рыбе), но и отличная идея для бизнеса. А ещё из распростертой делают чай.Александр Чунаев, оператор:- Вполне-вполне съедобно. Я даже кажется в салате такое ел. Узнаю этот вкус. Это не первая моя дегустация этого растения и явно не последняя. Если вот в салат с такими листьями накидать мяса, будет прям идеально.С греческого "гинура" - "женщина с хвостом". Видимо из-за длинных побегов. Стебли - обильно вьющиеся. Черенкование - элементарное. Обильная зелень - в кратчайшие сроки.Михаил Артамкин, садовод:- Растение я бы советовал регулярно подрезать. Оно ветвится. Из пазух листьев выходят новые побеги. Не бойтесь срезать. Что-то можно употребить в пищу. Укореняется очень просто чрезвычайно. Будет неплохо если вы в воду добавите немного корневина. Тем не менее вы можете его и как ампельное растение сформировать, т.е. поставить на какой-то пьедестал, и у вас будут поникающие, спускающиеся вниз побеги.Чувствительна к поливу: не любит засуху.Михаил Артамкин, садовод:- Как только вы забыли его пару дней полить. Листья не вянут, но сразу теряют тургор.Если не полить цветок в течение дней пяти - листья могут умереть, но побеги все равно сохранят живучесть. Зимовку гинура выдержит и на застекленном балконе - в 10-12 градусов. А летом - не против "погулять".Михаил Артамкин, садовод:- Гинуру можно вынести на улицу, высадить в открытый грунт. Благо при черенковании её получается очень много. Можете экспериментировать, можете даже развести небольшую грядку на летнее время.А это "бархатное чудо", "синяя птица" или "пурпурная страсть" - разновидность несъедобной, но очень симпатичной "женщины" теперь уже "с неоновым хвостом". Фиолетовая, синяя, зеленая, - окраска меняется от угла зрения.Инесса Макаренкова, старший методист станции юннатов "Патриарший сад":- Растение замечательное. Вообще-то это растение женской энергетики. Говорят, для того, чтобы в семье был лад, мир, чтобы женщина чувствовала себя комфортно, лучше именно это растение дома разводить. Разводят его обычно на южном или западном окне.Видов гинур немало. Есть и съедобные и декоративные. В основном, все свето-, но не солнцелюбивые. Им не нужны ни прямые лучи, ни тень. В высоту даже в природе - не больше 30 сантиметров, а вот в ширину - до метра. Черенкуются одинаково - на раз-два.Инесса Макаренкова, старший методист станции юннатов "Патриарший сад":- По фэншуй это растение, которое очищает энергетику дома. Сейчас это очень можно: смотреть какие растения с положительной энергетикой, какие растения с отрицательной энергетикой. И говорят, что это растение подрезает язычок сплетникам. Если человек очень любит посплетничать, то ему нужно подарить это растение.Название по-латыни - "гинура аурантиака". Значит - "оранжевая". Откуда ещё один цвет? Ответ - в предании.Инесса Макаренкова, старший методист станции юннатов "Патриарший сад":- В домашних условиях растение цветет очень редко, но вот, если вам посчастливилось, и оно зацвело, о это говорит о том, что, если женщина в поиске, она одинока, то вот-вот она встретит свою пару. Если же она в браке, то чувства в браке будут обострятся.Уход за тропическим полукустарником - "гинурный классический". Главное - не переливать и периодически подсушивать земляной ком. Земля нужна легкая, влажность - повышенная. Но опрыскивать нельзя. Из-за капель на ворсинках - листья могут гнить. Но что же делать в сухой квартире?Инесса Макаренкова, старший методист станции юннатов "Патриарший сад":- Нужно вокруг положить либо сосуды с галькой, и их постоянно опрыскивать, пополнять водой, либо просто вокруг него опрыскивать.Сгодится и воздухоувлажнитель зелено, вкусно и красиво, с гинурами именно так.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".