В действиях должностных лиц не найдено состава преступления.

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела из-за покупки иномарки за 5 млн рублей чиновниками из Собинки. Ведомство не нашло в действиях районной администрации признаков превышения полномочий.Редакция «33Live.Ru» неоднократно . Первые уверены, что слуги народа не должны покупать машины дороже 2,5 млн рублей. Вторые просто взяли и приобрели KIA за 5 млн. Дело дошло до проверки в СКР, но тщетно.«Следственным отделом по Собинскому району проведена процессуальная проверка. Решено отказать в возбуждении дела, так как в действиях должностных лиц нет состава преступления», - пояснили в СК.Добавим, что областная прокуратура заявление о признании результатов торгов недействительными.