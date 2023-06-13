В Москве продолжают приводить в порядок жилые дома.

В Москве продолжают приводить в порядок жилые дома.В 2023 году в программу капитального ремонта жилого фонда Москвы включено свыше 2,3 тысячи многоквартирных домов. С 2015 года в рамках этой программы в столице отремонтировали почти 13 тысяч домов, общая площадь которых составляет 70,8 миллионаквадратных метров.Больше всего жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте, располагаются в трех административных округах столицы: в Центральном (ЦАО) – 385, в Южном (ЮАО) — 348, в Северном (САО) — 313. При составлении перечня работ учитывается срок службы инженерных систем и их техническое состояние.В САО в этом году отремонтируют 257 домов. Самое высокое здание, которому необходим капремонт, находится в Бибириве. Это дом № 96 на Алтуфьевском шоссе. В этом здании, построенном в 1984 году, 22 этажа и семь подъездов. Кстати, у этого дома самая большая площадь фасада (почти 24,7 тысячи квадратных метров) среди тех строений, что располагаются на северо-востоке столицы и нуждаются в капремонте.Самое старое здание, которое приведут в порядок, находится в Ростокине. Это дом в три этажа на улице Бажова (11к1). Он построен в 1950 году в неоклассическом стиле по индивидуальному проекту. У фасадов довольно сложная пластика, они украшеныдекоративными элементами.Лепные элементыочистят от загрязнений и, если будет необходимо, дофрагментуют.Специалисты будут использовать современные отечественные материалы.Самое протяженное здание, нуждающееся в капитальном ремонте, располагается в Отрадном. Адрес: Алтуфьевское шоссе, 24. Этот 12-подъездный дом построили в 1975 году.Дом с самой маленькой площадью фасада находится в Лосиноостровском районе. Он располагается по адресу: Таймырская улица, 8 к1. Площадь фасада 2-подъездного дома составляет всего 1,6 тысячи квадратных метров. Здание в четыре этажа построено в 1960 году под индивидуальному проекту. Там отремонтируют фасад дома и заменят внутренниеинженерные системы.Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году в рамках программы капитального ремонтавосстановят шесть купеческих домов. Подробнее об этом "Дни.ру".