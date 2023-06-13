Мужчина помогал пенсионерке по хозяйству и знал, где она хранит заначку, сообщили в УМВД. В конце мая в ОМВД обратилась 86-летняя пенсионерка, она пожаловалась, что из ее дома пропали 300 тысяч

Мужчина помогал пенсионерке по хозяйству и знал, где она хранит заначку, сообщили в УМВД. В конце мая в ОМВД обратилась 86-летняя пенсионерка, она пожаловалась, что из ее дома пропали 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали причастных к краже. Ими оказались 41 и 38-летний местные жители. Один из мужчин – внук пострадавшей бабушки. Подозреваемый прекрасно знал,