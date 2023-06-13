Теперь по статье «кража» фигурантам грозят реальные сроки.

В Вязниках внук украл у бабушки 300 тысяч рублей, хранившихся в стеклянных банках. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В конце мая в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка, сообщившая о пропаже. Вскоре опера задержали причастных к совершению преступления. Ими оказались 41 и 38-летний вязниковцы.Выяснилось, что к женщине регулярно приходил внук, который помогал родственнице по хозяйству. Он знал о тайнике с деньгами. Вместе с приятелем они задумали избавить бабушку от сбережений. Один - отвлекал, второй - воровал. Добычу подельники разделили пополам и потратили.Теперь по статье «кража» фигурантам грозят реальные сроки.