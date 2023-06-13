Юлия Барановская рассказала о нюансах работы на Первом канале.

Юлия Барановская рассказала о нюансах работы на Первом канале.Ведущая Юлия Барановская стала популярной на всю страну посе скандального расставания с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей, так и не выйдя за него замуж.Юлия Барановская познакомилась с Андреем Аршавиным в 2003 году. Вместе с тогдашним капитаном сборной России по футболу Барановская прожили в гражданском браке девять лет. Однако потом отношения испортились и развалились.Скандальное расставание и непростую участь оставшейся с тремя детьми на руках малоизвестной Юлии Барановской обсуждала вся страна. Мол, женой так и не стала, а значит и денег после развода не получила. Впрочем, вскоре Барановская получила престижную работу ведущей на Первом канале в ток-шоу "Мужское/Женское". С тех пор она не сходит с телеэкранов.Кроме основной работы и роли матери, Юлия Барановская активно развивает соцсети. На днях в своем телеграм-канале ведущая рассказала о нюансах непростой работы на Первом канале. Оказывается, она постоянно не высыпается. Барановская порассуждала, как это соотносится с зарплатой.Барановская выяснила, что российские работодатели переплачивают своим невыспавшимся сотрудникам 3,5 триллиона рублей в год. Все дело в том, что если человек не выспался, то его КПД снижается, а зарплата остается прежней. По данным исследователей, россияне недосыпают как минимум четыре дня в неделю."Мне с моей нагрузкой "везет" на недосыпы. Я их испытываю регулярно: когда утром не могу встать на работу, когда еду в машине на съемки, когда сижу в гримерке в перерывах. Но стоит войти в кадр, от недосыпа не остается и следа. Так что мои руководители мне не переплачивают", – объявила Юлия Барановская.Также она отметила, что при друзьях она напротив может себе позволить поспать часок-другой.