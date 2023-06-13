Во Владимирской области появляется больше мест для досуга и отдыха. В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет реализовано 30 проектов

Во Владимирской области появляется больше мест для досуга и отдыха. В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет реализовано 30 проектов благоустройства общественных пространств. Весной жители Владимирской области приняли активное участие в онлайн-голосовании за благоустройство общественных пространств. Выбирали из 52 предложенных дизайн-проектов для 43 территорий на 2024 год. Сейчас, например, ведутся работы