Мэрия Владимира не намерена тратить бюджетные деньги на установку памятника Пушкину. Об этом чиновники сообщили в ответе на официальный запрос 6 канала по поводу увековечивания памяти

Мэрия Владимира не намерена тратить бюджетные деньги на установку памятника Пушкину. Об этом чиновники сообщили в ответе на официальный запрос 6 канала по поводу увековечивания памяти поэта в центре города. Как дает понять горадминистрация, памятник Пушкину может появиться только на спонсорские средства – бюджетные деньги тратить власти не будут. Из официального ответа администрации г. Владимира