Всего будет снесено 200 гаражей, сообщили в мэрии. Работы уже начались. В администрации города объясняют – эти гаражи были установлены незаконно и давно превратились в гигантскую свалку.

Всего будет снесено 200 гаражей, сообщили в мэрии. Работы уже начались. В администрации города объясняют – эти гаражи были установлены незаконно и давно превратились в гигантскую свалку. Большинство владельцев давно не ставят туда машины. Возле гаражей – мусор, бутылки, шприцы и крысы. Интересно, что демонтировать постройки владельцы должны самостоятельно. Их заранее извещают об этом, а