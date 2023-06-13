Очередное контрольное мероприятие состоялось на улицах Северной и Полины Осипенко.

Мэрия и МВД провели очередной рейд по ликвидации точек уличной незаконной торговли. Контрольное мероприятие состоялось на улицах Северной и Полины Осипенко.Одна из основных целей - предотвратить риски для жизни и здоровья владимирцев. Зачастую незаконная торговля ведётся прямо из припаркованных на обочине машин. Еда на «прилавках» не имеет сертификатов соответствия, а «предприниматели» работают с нарушением санитарных правил и оставляют после себя кучи мусора.«За продажу продукции в неустановленных местах составлено два протокола», - поделились итогами рейда в горадминистрации.Штрафы за подобные правонарушения составляют от 500 до 15 тысяч рублей.