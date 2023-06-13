Традиционные соревнования малышей пройдут 24 июня, в День молодежи. Маленьких спортсменов поделят на несколько возрастных групп. «Ползунки» – дети в возрасте от 6 до 11, «Ваньки-встаньки»

Традиционные соревнования малышей пройдут 24 июня, в День молодежи. Маленьких спортсменов поделят на несколько возрастных групп. «Ползунки» – дети в возрасте от 6 до 11, «Ваньки-встаньки» – дети в возрасте от 11 месяцев до 18 месяцев, «Бегунки» – дети в возрасте от 18 месяцев до 24 месяцев, «Шустрики» – дети в возрасте от 24 месяцев