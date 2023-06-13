Во Владимире пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Напомним, что управление...

Во Владимире пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.Напомним, что управление транспортными средствами нетрезвыми водителями - правонарушение, несущее серьезную угрозу всем участникам дорожного движения.Во Владимире 16, 24 и 30 июня пройдут профилактические рейды. Цель - снижение уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП, пресечения фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Об этом сооющает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.Телефон дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 54-16-65.Фото pxfuel.com