Во Владимире проводили еще одну группу добровольцев в зону СВО. Во Владимире сегодня проводили...

Во Владимире проводили еще одну группу добровольцев в зону СВО.Во Владимире сегодня проводили очередную группу добровольцев в зону СВО. Это жители разных районов. В их числе - представители областного войскового казачьего общества. Взвешенное мужское решение - пойти служить родине - с начала специальной военной операции уже приняли 35 владимирских казакОв.Сергей Жмарёв, доброволец:- У казаков есть такой девиз: "за веру, царя, Отечество". Я немножко этот девиз перефразирую и этой фразой отвечу: за веру, Президента и Отечество".Гражданам, заключившим контракты с Минобороны, предстоит пройти подготовку на базе учебного центра, после чего они отправятся непосредственно в зону боевых действий. С напутственными словами к будущим военнослужащим обратились представители Правительства региона, областного военного комиссариата, духовенства. Особые и самые важные слова и пожелания - от родных и близких. Добровольцев ждут дома родители, жены, дети, внуки. Здесь о них обещают позаботиться.Елена Янина, замминистра образования и молодежной политики Владимирской области:- Безусловно, мы волнуемся за наших земляков. Безусловно, мы желаем им удачи, победы. Мы сегодня поговорили и дали такие добрые пожелания, рассказали о том, какая работа будет вестись с их семьями и в фонде "Защитники Отечества", в комитете "Защитников Отечества" и, конечно, волонтерские объединения добровольцев никогда не остаются в стороне.