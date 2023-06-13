Далее горадминистрация планирует заняться благоустройством территории.

Во Владимире сносят 200 гаражей ГСК «Юбилейный». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Власти подчёркивают, что металлические конструкции установлены незаконно. Далее горадминистрация планирует заняться благоустройством территории.«Мало кто из владельцев ставит в боксы свои машины. Большинство использует их как сараи. Кооператив завален крупногабаритным мусором, использованными шприцами и отходами. Это порождает грязь, антисанитарию, способствует размножению грызунов», - подчёркивают пресс-службе мэрии.По их словам, демонтаж гаражей поддерживают многие местные жители.«Владельцы гаражей своевременно извещаются о необходимости их демонтировать самостоятельно. В случае отказа хозяев, гаражи убирают силами администрации района и эвакуируются в пункт хранения. В таких случаях, расходы, понесённые администрацией района, выставляются владельцу», - добавили власти.Добавим, что по закону, инвалиды, которые являются собственниками гаражей, имеют право на получение земельного участка под бокс вблизи своего места жительства. Для этого необходимо обратиться в администрацию района.