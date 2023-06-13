Речь идет об уличных палатках, где чаще всего продают фрукты и овощи. Законно ли проводится торговля – проверили в ходе рейда. В составе комиссии – сотрудники городской администрации и

Речь идет об уличных палатках, где чаще всего продают фрукты и овощи. Законно ли проводится торговля – проверили в ходе рейда. В составе комиссии – сотрудники городской администрации и полиции. 11 июня они провели очередной рейд по мониторингу и ликвидации точек уличной незаконной торговли. В этот раз проверили улицу Северную и Полины Осипенко. В ходе