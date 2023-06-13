Очевидцы опубликовали видео конфликта в социальных сетях.

Во Владимире между водителем маршрутки №5 и пассажиром из-за одного рубля разгорелся скандал. Очевидцы видео конфликта в социальных сетях.Мужчина не доплатил рубль за проезд. Шофер остановил маршрутку. Посыпались взаимные упрёки. Некоторое время владимирцы выслушивали дискуссию на тему: «почему я должен за тебя платить?». В итоге горожане нашли заветный рубль, отдали его водителю и автобус продолжил движение.Одни осуждают его поведение, ссылаясь на то, что ситуации бывают разные. Другие - защищают, мол если каждый будет недоплачивать, то мужчина в итоге лишится заработка.