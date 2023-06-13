Во Владимирской области 14 июня ожидается теплая и ясная погода. Завтра днем погода во...

Во Владимирской области 14 июня ожидается теплая и ясная погода.Завтра днем погода во Владимирской области будет ясная, без осадков. Температура воздуха днем до +23°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер северо-восточный, 3м/с.Атмосферное давление 753 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память мучеников Иустина Философа и Харитона. В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка – предполагается теплая погода без холодного утра. Утро этого дня имело для крестьян большое значение – по нему определяли урожай: красное утро на Устина – красный налив ржи; дождь, пасмурно – урожай на лен. Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.Фото pxfuel.com