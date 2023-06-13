На директора МУПа завели два административных дела. Главе района внесено представление об устранении нарушений.

Во Владимирской области МУП добывает воду без лицензии. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.МУП «Горохвецкого района» занимается водоснабжением Денисовского, Куприяновского и Фоминского сельских поселений. При этом у организации нет лицензии на добычу подземных вод. В её выдаче учреждению отказали из-за нарушений СанПиН при содержании артезианских скважин.Так, в посёлке Пролетарский, деревнях Тураково, Большое Сокурово,Новосеменовка, Выезд, Ветельницы и Хорошево не обеспечена защищённость объектов вододобычи.На директора МУПа завели два административных дела. Главе района внесено представление об устранении нарушений. Их устранение взято надзорным ведомством на контроль.