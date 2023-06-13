Он появится 14 июня на базе Владимирского филиала РАНХиГС.

Во Владимирской области откроется Штаб общественного наблюдения за выборами. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Он откроется 14 июня на базе Владимирского филиала РАНХиГС. Главная цель – содействие проведению свободного, прозрачного и честного голосования. В ближайшие дни в Штабе назначат председателя и наметят задачи по мониторингу за избирательным процессом. Здесь также организуют площадку по набору и обучению наблюдателей.Напомним, что в начале сентября в регионе состоятся