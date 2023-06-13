Во Владимирской области подозреваемый в краже крупной суммы денег у пенсионерки оказался её...

Во Владимирской области подозреваемый в краже крупной суммы денег у пенсионерки оказался её внуком.В конце мая в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 86-летняя местная жительница. Она сообщила, что из её дома пропали 300 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 41 и 38-летнего жителей Вязников.Дело обстояло следующим образом: один из подозреваемых являлся внуком бабушки, который приходил к ней домой и помогал по хозяйству. Он знал, что пенсионерка хранит крупную сумму денег в стеклянных банках, спрятанных на кухне. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В день кражи внук пришел к бабушке вместе с приятелем. Пока его друг отвлекал пожилую женщину, выманив её на улицу, тот проник в дом и украл деньги. После этого обвиняемые скрылись, разделили между собой деньги и потратили их на личные нужды.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.Фото pxfuel.com