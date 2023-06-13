Они были уроженцами Владимири и Вязников.

Во Владимирской области похоронили двух бойцов, погибших в зоне СВО. Они были уроженцами Владимири и Вязников.На минувшей неделе на кладбище Улыбышево в последний путь проводили владимирца, который учился в школе №16. Далее он окончил военный вуз в Москве. Проходил службу на Дальнем Востоке. Старший лейтенант, награждённый двумя Орденами Мужества, погиб 23 марта. Офицеру было 28 лет.Вязниковцу исполнилось 30 лет. Он погиб 12 мая. Панихида на Аллее Славы городского кладбища состоялась 12 июня.