Во Владимирской области при пожаре в жилом доме эвакуировано 14 человек, из них 2 ребенка. 13 июня...

Во Владимирской области при пожаре в жилом доме эвакуировано 14 человек, из них 2 ребенка.13 июня в 16.23 в Коврове на улице Комсомольской, дом 36, корпус 4 загорелся многоквартирный жилой дом. Предварительная площадь горения 5 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.С места пожара сотрудниками МЧС спасен 1 человек, эвакуировано 14 человек, из них 2 ребёнка.К ликвидации пожара привлекаются 6 единиц техники, 22 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области