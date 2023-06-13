Во Владимирской области прокуратура добивается устранения нарушений законодательства в сфере...
Во Владимирской области прокуратура добивается устранения нарушений законодательства в сфере водоснабжения.
Прокуратурой Гороховецкого района проведена проверка соблюдения законодательства о водоснабжении.
Установлено, что МУП «Горохвецкого района» осуществляет добычу подземных вод в целях водоснабжения населения в муниципальных образованиях Денисовское, Куприяновское и Фоминское без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Лицензию предприятие не получило из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании артезианских скважин.
Так, в поселке Пролетарский, деревнях Тураково, Б. Сокурово, Новосеменовка, Выезд, Ветельницы и Хорошево и других отсутствует ограждение зон санитарной охраны 1 пояса, что не обеспечивает надлежащую защищенность объектов вододобычи.
В итоге, в отношении директора организации возбуждены дела об административных правонарушениях. А также внесены представления в адрес главы администрации Гороховецкого района и директора муниципального предприятия.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Фото pxfuel.com