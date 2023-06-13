Александр Авдеев посетил производственную базу ГУП «ДСУ-3» в Судогодском районе.

Александр Авдеев посетил производственную базу ГУП «ДСУ-3» в Судогодском районе. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Во Владимирской области реализуется программа по повышению эффективности ямочного ремонта, принципы которой Александр Александрович подробнее раскрыл во время визита.«Год назад начали сотрудничество с корпорацией «Росатом» по внедрению технологий бережливого производства в различных сферах. Ставили задачу совершенствовать технологию ямочного ремонта дорог. В короткие сроки проработали модификацию типового оборудования, немного изменили техпроцессы. Добились того, что, не снижая качества, сроки дорожного ремонта сократили на 15%, а себестоимость - на 10%. Теперь в бригаде не три, а два человека. Будем совершенствовать и полноценные технологии ремонта и содержания дорог», – подчеркнул глава региона.Первопроходцем по реализации проекта стал ковровский филиал ДСУ-3. Теперь позитивный опыт будет масштабироваться на другие города и районы.