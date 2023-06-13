Во Владимирской области столкнулись 4 автомобиля. Массовое ДТП произошло накануне на 284 километра...

Во Владимирской области столкнулись 4 автомобиля.Массовое ДТП произошло накануне на 284 километра трассы М-7 у деревни Лихая Пожня, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По предварительной информации, 25-летний водитель "Мазды" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди двигавшимся «Хендаем». Тот, в свою очередь, врезался во впереди ехавший «Ауди». Далее эта машина совершила столкновение еще с одной «Маздой», которая также шла в попутном направлении.В итоге, с травмами госпитализирован 33-летний водитель «Хендай», а 21-летняя пассажирка «Ауди» направлена на амбулаторное лечение.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.