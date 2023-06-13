Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Во Владимирской области в автокатастрофе погибли трое человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В Гусь-Хрустальном районе в 13.50 на 25 км трассы «Гусь-Хрустальный-Уршельский» произошла автокатастрофа. Водитель 54-летний «Мицубиси», который ехал в сторону Гусь-Хрустального, не вписался в поворот и выехал на встречку. В результате иномарка врезалась в «Опель», за рулём которого сидел 31-летний мужчина и в «Рено» под управлением 53-летнего автомобилиста.В результате аварии погибли водители «Мицубиси» и «Рено», а также пассажирка «француза», 1974 года рождения.Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.