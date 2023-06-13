За семь дней показатель снизился на треть.

Во Владимирской области за неделю выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. За семь дней показатель снизился на треть. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё 10 человек подхватили опасный вирус в Ковровском, 9 - в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Кольчугинском, 4 -в Юрьев-Польском, по 3 - в Камешковском, Гороховецком и Суздальском, 2 - в Александровском, по 1 - в Селивановском и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный.Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51464 заболевших во Владимире, 20216 - в Ковровском районе и 20211 - в Муроме.У 90% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 10% случаев - бессимптомно.