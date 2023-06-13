Особое внимание прокуроры уделяют выплате жалованья, начислении оклада ниже МРОТ, а также неофициальной занятости.

Более 900 нарушений в сфере оплаты труда пресекла прокуратура Владимирской области. Особое внимание прокуроры уделяют выплате жалованья, начислении оклада ниже МРОТ, а также неофициальной занятости.С начала года ведомством внесено более 100 представлений, 100 человек наказаны, в суды подано 100 исков и возбуждено два уголовных дела. У части организаций задолженность по зарплатам до сих пор не погашена. Рабочая группа прокуратуры наметила ряд мер по решению этих проблем.