Задержанный жителями Владимирской области беглец признался, что забил собутыльника молотком. По...

Задержанный жителями Владимирской области беглец признался, что забил собутыльника молотком.По предварительным данным, трое мужчин распивали спиртное в одной из квартир города Ковров. Когда хозяин квартиры заснул, двое гостей поссорились. И подозреваемый нанес оппоненту множественные удары молотком по голове. От который тот умер на месте. Пытавшийся скрыться злоумышленник, был задержан небезразличными гражданами до прибытия полицейских.После проведения СУ СК России совместно с оперативными сотрудниками МО МВД России «Ковровский» следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий ранее судимому мужчине предъявлено обвинение.Вину в совершении преступления он признал, дал подробные показания, сообщила пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Расследование продолжается.Фото: https://www.pxfuel.com